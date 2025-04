Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte besprühen Fahrzeuge in Laasdorf - Zeugen gesucht

Stadtroda (ots)

In der Nacht vom 06. auf den 07. April 2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 00:50 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Oberanger in Laasdorf. Im Schutze der Dunkelheit besprühten sie mehr als 20 Fahrzeuge eines ansässigen Brief- und Paketzustellers mit Graffiti. Die gesprühten Tags weisen einen regionalen Fußballbezug auf. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch Kräfte der Polizeiinspektion Saale-Holzland gelang den Tätern im Anschluss unerkannt die Flucht. An den besagten Fahrzeugen entstanden indes mehrere Tausend Euro Sachschaden. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Laasdorf wahrgenommen? Entsprechende Hinweis nimmt die hiesige Dienststelle unter der Telefonnummer: 0361 574356210 entgegen (Aktenzeichen: 0088390/2025).

