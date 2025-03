Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Niederrheinpokalhalbfinale zwischen RWO und RWE

Oberhausen (ots)

Das mit einem Polizeieinsatz begleitete Niederrheinpokalhalbfinale zwischen SC Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiß Essen am 22. März 2025 verlief weitgehend störungsfrei. Bei 14.000 Zuschauern im Stadion gab es nur einige anlasstypische Vorfälle. Starke Polizeikräfte hatten die anreisenden Besucher von den Bahnhöfen bis zum Stadion begleitet und so ein Zusammentreffen rivalisierender Gruppen verhindert. Nach Spielende traten die überwiegend friedlichen Fans, wiederum begleitet von Polizeikräften, die Heimreise an. Der Polizeieinsatz, bei dem die Oberhausener Polizei von mehreren Einsatzhundertschaften, der Polizeireiterstaffel, der Bundespolizei und Nachbarbehörden unterstützt wurde, war erforderlich, da es in der Vergangenheit immer wieder konfliktträchtige Begegnungen problematischer "Fangruppen" gegeben hatte. "Ich freue mich, dass die Fans beider Mannschaften heute ein friedliches sportliches Ereignis erlebt haben. Einen großen Anteil daran haben sicherlich unsere Oberhausener Polizeikräfte sowie die Unterstützung aus anderen Polizeibehörden", sagte der Einsatzleiter und Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz Oliver Olbers.

