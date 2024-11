POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 16:50 Uhr und 21:00 Uhr die Abwesenheit der Eigentümer eines Anwesens aus, um sich gewaltsam Zutritt in dieses zu verschaffen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Anwesen im Buchenweg. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände und Bargeld. ...

mehr