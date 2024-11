Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim

Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 16:50 Uhr und 21:00 Uhr die Abwesenheit der Eigentümer eines Anwesens aus, um sich gewaltsam Zutritt in dieses zu verschaffen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Anwesen im Buchenweg. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände und Bargeld. Wie hoch der entstandene Diebstahls- und Sachschaden ist, kann bislang nicht beziffert werden.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell