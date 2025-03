Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Oberhausen und der Staatsanwaltschaft Duisburg: Zivilkräfte decken BTM-Handel auf - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmittag (18.02.) observierten zivile Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen den Saporoshje-Platz. Dabei konnten zwei Personen beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet werden. Die Übergaben der Waren an die Käufer erfolgten nach ersten Erkenntnissen meist in der Passage zwischen dem Saporoshje-Platz und der Langemarkstraße oder vor einem Barbershop. Es erfolgte der Zugriff: Beide mutmaßlichen Händler im Alter von 21 und 26 Jahren mit algerischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen und zunächst ins Gewahrsam der Polizei verbracht. Bei der zuvor erfolgten Durchsuchung wurden unterschiedlichste Betäubungsmittel sowie szenetypische Bargeld-Stückelungen aufgefunden und sichergestellt. Da der 21-jährige Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und sich mutmaßlich ohne die erforderliche Erlaubnis in Deutschland aufhält, wurde er nach Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch (19.03.) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Dem Haftbefehl wurde zudem eine weitere Tat des Tatverdächtigen zugrunde gelegt. Weitere Ermittlungen laufen derzeit durch die Staatsanwaltschaft Duisburg und das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen.

