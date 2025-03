Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rauf aufs E-Bike - Die Polizei Oberhausen unterstützt Seniorinnen und Senioren

Oberhausen (ots)

Die Sonne lacht, der Himmel ist strahlend blau, das macht Lust auf Bewegung an der frischen Luft. Bei vielen Leuten bleibt das Auto dann auch mal stehen und Einkaufswege, Spazierfahrten und andere Strecken werden gern mit dem Fahrrad oder E-Bike zurückgelegt. Das hält fit und macht Spaß.

Aber wer denkt bei Frühlingsgefühlen schon an Gefahren beim Radfahren? Die Polizistinnen und Polizisten in Oberhausen erleben leider im täglichen Dienst, dass gerade das Radfahren mit dem "Bio-Bike" oder dem E-Bike, insbesondere für Senioren im Straßenverkehr gefährlich werden kann. So stellt beispielsweise der Umstieg vom herkömmlichen Fahrrad auf das E-Bike Seniorinnen und Senioren vor neue Herausforderungen.

Das Fahren mit dem E-Bike erfordert aufgrund seines höheren Eigengewichts, technischen Besonderheiten und höheren Geschwindigkeiten, etwas Übung. Damit es nicht zum Sturz und womöglich zu schlimmen Unfallfolgen kommt, bietet die Polizei Oberhausen ab April wieder kostenlose E-Bike-Trainings für Seniorinnen und Senioren an. Bei den Trainings mit dem eigenen Rad wird mithilfe eines Parcours auf typische Gefahren des Straßenverkehrs und das besondere Fahrverhalten von E-Bikes eingegangen. Wie wichtig es ist, einen Fahrradhelm zu tragen, macht der neue Helmsimulator deutlich. Dieser darf durch die Teilnehmer selbst an einem Dummy getestet werden.

Anmelden kann man sich kostenlos zu folgenden Terminen, immer montags von 14:00 bis 16:00 Uhr:

07.04.25

28.04.25

26.05.25

02.06.25

23.06.25

07.07.25

21.07.25

Anmeldung und Infos bei Frau Birr 0208/826-3521 & Herr Schürings 0208/826-3522 oder per E-Mail: DirV.VSB.Oberhausen@polizei.nrw.de

