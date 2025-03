Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfall auf dem Weg zur Schule

Oberhausen (ots)

Das hätte noch deutlich schlimmer ausgehen können. Am gestrigen Dienstag (18.03.), um kurz nach acht Uhr morgens, befuhren zwei Kinder auf ihren Tretrollern den Gehweg an der Lipperheidstraße in Richtung Falkensteinstraße. Hier wollten die Schüler schließlich die Straße überqueren. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Van die Falkensteinstraße, als eines der beiden Kinder (12 Jahre alt) plötzlich zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße fuhr. Das Kind prallte gegen die rechte Seite des Fahrzeugs und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell