Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Raub einer Halskette in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Leinebrücke Bahnhofstraße/ Wilhelmstraße. Zeit: Mittwoch, 7. Mai 2025, gegen 16:45 Uhr. Eine 60jährige Kreiensenerin ,späteres Opfer, fuhr mit dem Zug von Einbeck nach Salzderhelden und von Salderhelden nach Kreiensen. Während der Zugfahrt setzte sich der Täter neben einem Mann, im Blickwinkel der Kreiensenerin. Der Mann/Zeuge, diesen würde die Kreiensenerin aus einem Bildungskurs kennen, möge sich bei der Polizei melden. Am Bahnhof Kreiensen angekommen, stieg die Kreiensenerin aus und ging in die Ortsmitte, wobei sie vom Täter verfolgt wurde. Auf der Leinebrücke Bahnhofstraße / Wilhelmstraße wurde sie nun Opfer einer Gewalttat, wobei der Täter ihr die Halskette raubte. Anschließend lief der Täter in Richtung Bahnhof davon. Folgende Täterbeschreibung: männl. Person, ca. 20 Jahre alt, 1,65m groß, stämmige Statur, kurze schwarze Haare und im Nacken kurzgeschoren, bekleidet mit einem roten Hoody (Kapuzenpulli), hellgrauer Hose und schwarzen Schuhen. Anwohner aus Kreiensen und Zugfahrer werden gebeten, jegliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell