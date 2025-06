Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Alsfeld (ots)

Am Montag (02.06.), gegen 11 Uhr, stellte eine geschädigte Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug, einen weißen VW UP, auf dem Parkplatz der Bäckerei Schwälmer Brotladen/ Drogeriemarkt Müller in Alsfeld ab. Als die Geschädigte gegen 19:15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der rechten Frontstoßstange. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Es entstand Sachschaden an dem Pkw des Geschädigten in Höhe von circa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter 06631/ 9740, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache zu melden.

gefertigt: Euler, PK - Polizeistation Alsfeld

