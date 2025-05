Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Personensuche mit raschem Erfolg

Aurich (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Aurich hat die Polizei in den Donnerstagmittagsstunden bei der Suche nach einer vermissten Person unterstützt. Auf Anforderung der Beamten waren gegen 13:30 Uhr zunächst einige Führungskräfte, die Drohnengruppe der Stadtfeuerwehr sowie der bei der Feuerwehr Middels stationierte Einsatzleitwagen 2 des Landkreises Aurich alarmiert worden. Die Einheiten sammelten sich auf dem Parkplatz eines Waldstücks am Hoheberger Weg, in dessen Nähe der gesuchte Mann zuletzt gesehen worden war. Hier erfolgte eine erste Festlegung der Suchgebiete, ehe die Drohne daraufhin in den Bereich des letzten bekannten Aufenthaltsortes entsendet wurde.

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Um die bodengebundenen Suchmaßnahmen zu unterstützen, wurden zeitnahe die Feuerwehren Wallinghausen und Sandhorst nachgefordert. Derweil bat die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits kurz nachdem die ersten fußläufigen Suchtrupps der Feuerwehr aufbrachen, konnte die Person wohlbehalten im Bereich des Südeweg aufgefunden werden. Mit diesem erfreulichen Ausgang war der Einsatz nach rundweg einer Stunde beendet.

