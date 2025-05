Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Säugling allein hinter verschlossener Tür

Aurich (ots)

Durch einen Windstoß fiel am Mittwochmittag die Wohnungstür eines in der Von-Bodelschwingh-Straße wohnhaften Elternpaares zu. Beide Erwachsenen hatten in diesem Moment unglücklicherweise keinen passenden Schlüssel zur Hand, wodurch sie von ihrem sechsmonatigen Baby, das sich nun alleine in den Räumlichkeiten befand, getrennt wurden. Hilfesuchend und voller Sorge wählten sie daraufhin den Notruf. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr Aurich begaben sich umgehend zur gemeldeten Adresse und beruhigten die Eltern zunächst. Mit kleinerem Werkzeug und geübten Handgriffen konnten die Feuerwehrleute anschließend die Wohnungstür innerhalb kürzester Zeit und ohne Schaden öffnen, sodass die Familie wieder vereint wurde. Der Säugling war wohlauf.

