Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Tödlicher Verkehrsunfall bei Glowe auf Rügen

Glowe (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 08:00 Uhr auf der Landesstraße 30 zu einem tragischen Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen kam ein 48-jähriger Fahrer eines BMW aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Opel zusammen. Der 47-jährige Fahrer des Opels wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 48-jährige vermeintliche Unfallverursacher wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort kamen neben einem Unfallsachverständiger der Dekra auch Kameraden der umliegenden Feuerwehren zum Einsatz, um bei der Bergung zu unterstützen. Die Landesstraße ist weiterhin für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 40.000 Euro. Beide beteiligen Männer sind deutsche Staatsangehörige.

Durch den Unfall erhöhte sich die Zahl der tödlich Verunglückten in unserem Landkreis auf 18 Personen im laufenden Jahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell