Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Morgendlicher Einsatz in Verwaltungsgebäude

Aurich (ots)

Die automatische Brandmeldeanlage des Kreishauses hat mit ihrer Auslösung am Mittwochmorgen die Feuerwehr Aurich auf den Plan gerufen. Im Rahmen der eingeleiteten Erkundung der Räumlichkeiten machten die angerückten Einsatzkräfte einen Rauchmelder im Bereich einer Zwischendecke ausfindig, der den Feueralarm aktiviert hatte. Ein Grund für dessen Auslösung war vor Ort allerdings nicht erkennbar, Mitarbeiter befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht in dem Verwaltungsgebäude. Da die Brandmeldeanlage jedoch aufgrund desselben Melders kurz nach dem Zurücksetzen erneut bei der Leitstelle in Wittmund auflief, war von einer technischen Ursache auszugehen. Die Einsatzstelle wurde schlussendlich an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben, der sich um die Beseitigung des Defekts kümmert.

