Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Bäckereifiliale in Nastätten

Nastätten (ots)

In der Nacht von Montag, den 28.04.2025 auf Dienstag, den 29.04.2025, kam es in der Industriestraße in Nastätten zu einem Einbruch in die Bäckereifiliale neben dem Netto-Markt. Hierbei wurde eine Seitentür aufgehebelt. In dem Gebäude wurde weiterer Sachschaden verursacht. Vermutlich wurde aber nichts entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Goarshausen unter der Rufnummer 06771/93270 in Verbindung zu setzen.

