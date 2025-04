POL-PDMT: Montabaur, B255 - Fahrzeugführer unter dem Einfluss harter Drogen

Hahn am See (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von 32 Lämmern aus einer Schafherde heraus. Der geschädigte Wanderschäfer hatte seine Schafherde über Nacht im Bereich des Friedhofes in Hahn am See eingepfercht und am Folgetag bemerkt, dass eine größere Anzahl an Lämmern fehlte. Hierdurch entstand dem Schäfer ein finanzieller Schaden von etwa 8000 Euro. Die ...

mehr