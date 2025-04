POL-IZ: 250426.2 Heide: Fahrzeug- und Personenkontrollen im Vorfeld einer Motorradclubveranstaltung

Itzehoe (ots) - Am Mittwoch konnte in einem Ladengeschäft ein per Haftbefehl gesuchter Mann durch die Polizei festgenommen werden. Gegen 12:00 Uhr trafen Polizisten in der Feldschmiede in einem Ladengeschäft auf den wohnungslosen, in Hamburg geborenen 47-Jährigen, gegen den zwei offene Haftbefehle vorlagen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Hamburg hatte den ...

