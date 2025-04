Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250424.2: Itzehoe: Mit Haftbefehl gesuchter Mann durch Zeugenhinweis festgenommen

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch konnte in einem Ladengeschäft ein per Haftbefehl gesuchter Mann durch die Polizei festgenommen werden.

Gegen 12:00 Uhr trafen Polizisten in der Feldschmiede in einem Ladengeschäft auf den wohnungslosen, in Hamburg geborenen 47-Jährigen, gegen den zwei offene Haftbefehle vorlagen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Hamburg hatte den Gesuchten wegen Betruges und Wohnungseinbruchdiebstahls zur Festnahme ausgeschrieben.

Einer aufmerksamen Zeugin war der Vorgenannte bereits in der Vergangenheit durch strafbare Handlungen in ihrem Geschäft aufgefallen. Hinzu gerufene Polizeibeamte kontrollierten den Hamburger und stellten bei dessen Durchsuchung diverse Geldkarten, Personalausweise und Deutschlandtickets mit unterschiedlichen Namen fest.

Die mitgeführten Gegenstände stellte die Polizei Itzehoe sicher, zudem leitete sie ein Ermittlungsverfahren wegen Computerbetruges ein. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ist der Hamburger der Justizvollzugsanstalt Itzehoe zugeführt worden.

Björn Loop

