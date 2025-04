Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250423.1 Itzehoe: Räuberischer Diebstahl in Elektronikmarkt

Itzehoe (ots)

Gestern Mittag versuchten zwei Männer, in einem Itzehoer Elektronikmarkt ein technisches Gerät zu stehlen. Nach einem Gerangel mit einem Ladendetektiv und einer kurzen Flucht nahm die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Um 12:15 Uhr beobachteten Sicherheitsmitarbeiter eines Elektronikfachgeschäfts in der Otto-F.-Alsen-Straße zwei Männer, die ein Gerät in einen mitgebrachten Rucksack legten und anschließend das Geschäft verließen, ohne den Artikel zu bezahlen. Nachdem ein 19-jähriger Hamburger den Kassenbereich passiert hatte, sprach ihn ein Ladendetektiv an und forderte ihn zum Anhalten auf. Der junge Mann reagierte aggressiv, schubste den Detektiv und trat gegen eine geschlossene Glasschiebetür. In der folgenden körperlichen Auseinandersetzung leistete er erheblichen Widerstand und flüchtete schließlich aus dem Markt.

Ein weiterer Detektiv nahm die Verfolgung auf, sodass Einsatzkräfte des Polizeireviers Itzehoe den Tatverdächtigen in der Straße Markt stellen und vorläufig festnehmen konnten.

Sein mutmaßlicher Mittäter, der nach aktuellem Ermittlungsstand nicht an der Auseinandersetzung beteiligt war, konnte unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entließen die Beamten den 19-Jährigen aus dem polizeilichen Gewahrsam.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell