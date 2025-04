Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250422.3 Münsterdorf: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Münsterdorf (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Sonntagabend in Münsterdorf einen Verkehrsunfall. An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Um 19:45 Uhr bog ein 27-jähriger VW-Fahrer von der Kirchenstraße nach rechts in die Oberstraße ab. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen, den ein 55-Jähriger steuerte. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Polizeibeamte des Itzehoer Reviers nahmen beim VW-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab 1,75 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Gegen den 27-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell