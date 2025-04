POL-IZ: 250422.4 Nordhastedt: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Münsterdorf (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Sonntagabend in Münsterdorf einen Verkehrsunfall. An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Um 19:45 Uhr bog ein 27-jähriger VW-Fahrer von der Kirchenstraße nach rechts in die Oberstraße ab. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden ...

mehr