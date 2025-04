Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250424.1 Kremperheide: Fahrerflucht nach Rangierunfall - Polizei bittet um Hinweise

Kremperheide (ots)

In der vergangenen Woche beschädigte ein unbekannter Autofahrer in Kremperheide einen geparkten PKW und entfernte sich, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit vom 19.04.2025, 19:00 Uhr, bis zum 20.04.2025, 07:00 Uhr, stellte ein 40-jähriger aus Kremperheide seinen weißen Mercedes-Benz auf dem Parkstreifen gegenüber dem Restaurant Heidehaus ab. Als er am Sonntag zu seinem abgestellten PKW im Birkenweg zurückkehrte, entdeckte er frische Schäden an der Kofferraumklappe und an der rechten Rückleuchte.

Der Verantwortliche meldete sich weder bei dem Geschädigten noch bei der Polizei. Daher ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wellenkamp unter der Telefonnummer 04821 6025400 oder per E-Mail unter wellenkamp.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Loop

