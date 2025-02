Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Ladendieb geschnappt

Am Dienstag soll ein 19-Jähriger in Biberach Alkohol gestohlen haben. Die Freunde an dem Diebesgut währte aber nicht lange.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr betrat der zunächst unbekannte Mann einen Verkaufsraum in der Rollinstraße. Dort schnappte er sich zwei Sixpack Bier sowie zwei Dosen hochprozentiges Mischgetränk. Ohne zu bezahlen flüchte der junge Mann zu Fuß in Richtung Bismarckring. Trotz intensiver Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Dieb nicht festgestellt werden. Bei den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der junge Mann kein unbeschriebenes Blatt ist. Zeugen erkannten ihn anhand von Lichtbildern, die Identität war somit bekannt. Gegen 11.30 Uhr wurde der Polizei eine bewusstlose Person im Bereich des Bahnhofes gemeldet. Da es sich um einen medizinischen Notfall handelte, war auch der Rettungsdienst vor Ort. Der junge Mann hatte reichlich dem Alkohol zugesprochen, ein Atemalkoltest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige noch mehrere Flaschen Bier dabei hatte. Das stammte nachweislich aus dem Diebstahl in der Rollinstraße. Denn dort hatte sich der 19-Jährige im Laden bedient, obwohl er bereits ein Hausverbot hatte. Auf den 19-Jährigen kommen nun mehreren Anzeigen zu.

++++0369512 0375040

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

