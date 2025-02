Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Bei rot über die Ampel

Zu einem Unfall kam es am Dienstag auf der B311 bei Oberdischingen.

Ulm (ots)

Der 67-Jährige fuhr kurz nach 10 Uhr auf der B311 in Richtung Ehingen. An der Ampelanlage bei Oberdischingen fuhr der Fahrer des Mercedes geradeaus über die rote Ampel. Zeitgleich fuhr ein 69-Jähriger in den Kreuzungsbereich ein. Er kam mit seinem BMW aus Richtung Ersingen und bog nach links auf die B311 ein. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden an der Unfallstelle behandelt und kamen im Anschluss mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

