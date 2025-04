Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - 2 Einbrüche am Wochenende

Nastätten (ots)

Am Wochenende kam es in der Nacht von Freitag 25.04.2025, auf Samstag 26.04.2025, zu einem Einbruch im Gewerbegebiet Sandkaut und von Samstag 26.04.2025, ca. 09:30 Uhr, auf Sonntag 27.04.2025, ca. 08:40 Uhr, zu einem Einbruch in eine Kirche in der Paul-Spindler-Straße in Nastätten. In beiden Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Objekten und entwendeten Bargeld. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell