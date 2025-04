POL-PDMT: Nassau - Aktuelle Warnmeldung vor Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte

Diez (ots) - In der Nacht vom 22. auf den 23. April drang ein unbekannter Täter gegen 02:30 Uhr durch Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten eines Hotels in der Weiherstraße ein. Im Inneren hebelte er eine Schublade auf und entnahm aus einer darin befindlichen Kasse das Bargeld. Der Täter wurde bei der Tatausführung durch eine Videokamera aufgezeichnet. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010. Rückfragen bitte an: ...

