LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Altenburg (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 10.03.2025 bis 15.03.2025 einen Parkscheinautomaten der Tiefgarage in der Schmöllnschen Landstreaße in Altenburg aufzubrechen. Den Tätern gelangten jedoch der Aufbruch nicht - sie gelangten nicht an den wertvollen Inhalt des Automaten, verursachten aber Sachschaden an diesem. Die Polzeiinspektion Altenburger Land hat die Ermittlungen in der Sache ...

