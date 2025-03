Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Aufbruch Parkscheinautomat

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 10.03.2025 bis 15.03.2025 einen Parkscheinautomaten der Tiefgarage in der Schmöllnschen Landstreaße in Altenburg aufzubrechen. Den Tätern gelangten jedoch der Aufbruch nicht - sie gelangten nicht an den wertvollen Inhalt des Automaten, verursachten aber Sachschaden an diesem. Die Polzeiinspektion Altenburger Land hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

