POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

11-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Hersfeld. Am Montag (02.06.), gegen 17.50 Uhr, befuhr eine 50-jährige Ford-Fahrerin aus Bad Hersfeld den Hans-Petsch-Weg in Richtung der Straße "Lappenlied". Ein 11-jähriger Radfahrer aus Bad Hersfeld befuhr den Ludwig-van-Beethoven-Ring in Richtung Hans-Petsch-Weg. In Höhe des Kreuzungsbereichs Hans-Petsch-Weg / Ludwig-van-Beethoven-Ring kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 11-Jährige wurde hierbei leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 780 Euro.

Straßenlaterne beschädigt - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Sonntag (01.06) bis Montag (02.06.) eine Straßenlaterne in der Straße Badestube (Fußgängerzone). Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall auf der L3155

Neuenstein. Am Montag (02.06.), gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Toyota-Fahrer aus Reifenscheid (Westerwald) die L 3155 aus Neuenstein kommend in Richtung Aua und wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 63-jährigen VW-Fahrer aus Bad Hersfeld. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen war die Fahrbahn vollgesperrt. Diese wurde von der Feuerwehr gebunden.

