LPI-G: Ermittlungen nach Bedrohungen aufgenommen

Greiz (ots) - Greiz: Am Sonntagabend (09.03.2025) gegen 21:30 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Werdauer Straße zum Einsatz. Am Einsatzort löschte die Feuerwehr den Brand von drei Mülltonnen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand entsorgte der 60-jährige Eigentümer nachglimmende Grillasche in den Mülltonnen, was schließlich zu einer Brandbildung führte. Das Gebäude des Geschädigten wurde durch den Brand der Tonnen zum Glück nicht beschädigt. (AK) Rückfragen ...

