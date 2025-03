Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennende Mülltonnen

Greiz (ots)

Greiz: Am Sonntagabend (09.03.2025) gegen 21:30 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Werdauer Straße zum Einsatz. Am Einsatzort löschte die Feuerwehr den Brand von drei Mülltonnen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand entsorgte der 60-jährige Eigentümer nachglimmende Grillasche in den Mülltonnen, was schließlich zu einer Brandbildung führte. Das Gebäude des Geschädigten wurde durch den Brand der Tonnen zum Glück nicht beschädigt. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell