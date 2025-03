Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Herringen (ots)

Eine 55-jährige Opelfahrerin wurde am Samstag (22. März), gegen 12.11 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße leicht verletzt. Ein 55-jähriger Audifahrer war zuvor auf das verkehrsbedingt wartende Fahrzeug aufgefahren. Die Zafira-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Beide Unfallbeteiligten stammen aus Hamm und waren in Fahrtrichtung Bergkamen unterwegs. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.(es)

