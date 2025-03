POL-HAM: Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer

Hamm-Osten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ostenallee/Soester Straße ist am Donnerstag, 20. März, eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Citroën die Ostenallee in östlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Soester Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr die 13-jährige Radfahrerin den südlichen Radweg der Ostenallee ...

