Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-Jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Osten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ostenallee/Soester Straße ist am Donnerstag, 20. März, eine Radfahrerin leicht verletzt worden.

Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Citroën die Ostenallee in östlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Soester Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr die 13-jährige Radfahrerin den südlichen Radweg der Ostenallee ebenfalls in östlicher Richtung und beabsichtigte die Kreuzung bei Grünlicht in östlicher Richtung zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug des 84-Jährigen und dem Fahrrad der 13-Jährigen.

Durch die Kollision stürzte die minderjährige Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die 13-Jährige in ein Hammer Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell