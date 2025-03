POL-HAM: Fußgänger versetzt Autofahrer einen Kopfstoß und flüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag, 20. März, kurz nach Mitternacht einen Kunststoff-Müllcontainer an der Wilhelmstraße in Brand gesetzt. Eine Passantin hatte gegen 00.10 Uhr den brennenden Müllcontainer direkt neben einem Mehrfamilienhaus bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Hitzeentwicklung des Brandes wurden einzelne Lamellen einer ...

