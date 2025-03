Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Müllcontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag, 20. März, kurz nach Mitternacht einen Kunststoff-Müllcontainer an der Wilhelmstraße in Brand gesetzt.

Eine Passantin hatte gegen 00.10 Uhr den brennenden Müllcontainer direkt neben einem Mehrfamilienhaus bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Hitzeentwicklung des Brandes wurden einzelne Lamellen einer heruntergelassenen Jalousie beschädigt. Am Gebäude entstand kein weiterer Schaden.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro.

Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell