LPI-EF: Zeugen nach schwerer Brandstiftung gesucht

Erfurt (ots)

Zu einer schweren Brandstiftung kam es am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt. In der Tungerstraße 2 zündete ein Unbekannter einen im Treppenhaus abgestellten Kinderwagen an. Dieser brannte komplett nieder. Glücklicherweise griff das Feuer jedoch nicht auf das Gebäude über und ging von alleine wieder aus. Allerdings entstand durch Rußbildung an Wänden, Decken und Türen ein Schaden von etwa 5.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Tungerstraße 2 verdächtige Personen gesehen bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0312537 entgegen. (DS)

