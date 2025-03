POL-HAM: Leichtverletzter 17-Jähriger nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein unbekannter Fußgänger hat am 19. März, gegen 12.20 Uhr, einen Autofahrer nach einem Streit mit einem Kopfstoß verletzt. Der 58-jährige Mann aus Hamm befuhr mit seinem Audi die Straße "Schmale Mersch" und wollte in die Merschstraße abbiegen. Dabei geriet er mit einem Fußgänger in Streit. Während der Auseinandersetzung, in deren ...

