Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei brennende Mülltonnen - die Polizei ermittelt - Hilden - 2411061

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend, 17. November 2024, brannte in Hilden ein Müllcontainer und schmolz dadurch teilweise. Zudem registrierte die Polizei am Vortag einen weiteren Brand.

Das ist aktuell bekannt:

Um 22 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis eines brennenden Papiermüllcontainers an der Berliner Straße, auf Höhe der Bushaltestelle "Fritz-Gressard-Platz". Als die Polizeibeamtinnen und -beamten am Brandort eintrafen, stellten sie den rauchenden Container neben der Haltestelle fest. Dieser war bereits angeschmolzen und wurde schließlich von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht.

In der Nacht auf Samstag, 16. November 2024, wurde die Polizei um 2:30 Uhr zudem zu einem qualmenden Müllcontainer am Frans-Hals-Weg auf Höhe der Hausnummer 13 alarmiert. Glücklicherweise kam es hier zu keinem Schaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zu den Brandursachen und bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell