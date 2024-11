Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter raubt hochwertige Handtasche - Mettmann - 2411060

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag (15. November 2024) hat ein unbekannter Mann eine hochwertige Handtasche in Mettmann geraubt. Der Täter hatte zuvor über ein Online-Verkaufsportal vorgegeben, die Tasche kaufen zu wollen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr hatte sich ein 51-jähriger Düsseldorfer mit dem Täter im Bereich des Amselwegs zu dem Privatverkauf einer hochwertigen Handtasche getroffen. Der vermeintliche Käufer ließ sich die dunkelblaue Handtasche der Marke "Hermes" (Modell "Hac a Dos") im Wert von mehreren tausend Euro zeigen und verlangte den Kaufbeleg. Der Düsseldorfer legte die Tasche daher kurz auf den Beifahrersitz seines Autos, mit dem er vor Ort war. In diesem Moment wurde er von dem Unbekannten zur Seite gestoßen. Der Mann entwendete die Tasche und lief in Richtung Meisenweg. Auf Höhe des Meisenwegs sei der Täter in einen wartenden silbernen Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen gestiegen und geflüchtet. Eine sofort durchgeführte Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Den Täter kann der Düsseldorfer wie folgt beschreiben:

- circa 1,80 m groß - circa 30 Jahre alt - sprach kein Deutsch, aber gutes Englisch - arabisches Aussehen - athletische Statur - gepflegtes Erscheinungsbild - trug eine schwarze Brille - hatte kurze, schwarze Haare - trug einen kurzen Bart - hatte einen silbernen Zahn auf der linken Seite - trug eine schwarze, kurze Jacke - trug eine graue Hose - trug schwarze Schuhe

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Unbekannten sowie zum verbleib der hochwertigen Handtasche machen? Die Wache in Mettmann ist jederzeit unter der Nummer 02104 982-6250 erreichbar.

