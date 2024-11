Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen/Monheim am Rhein - 2411057

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 14. November 2024, zwischen 9:30 Uhr und 20:15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fritz-Windisch-Straße ein. Die Täter öffneten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf gewaltsame Art und Weise und gelangten so in die Wohnung. Zum aktuellen Zeitpunkt können keine Angaben zu etwaiger Tatbeute gemacht werden.

An der Straße "Am Kämpchen" brachen bislang unbekannte Personen am Donnerstag, 14. November 2024, zwischen 14:45 Uhr und 18 Uhr in ein Reihenhaus ein. Die Täter beschädigten ein Fenster, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Am Donnerstag, 14. November 2024, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Adresse "Am Kohlendey". Die Tat ereignete sich zwischen 17 und 19:30 Uhr. Die Täter drangen augenscheinlich auf der Rückseite des Hauses gewaltsam durch die Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten diese. Informationen zu etwaiger Tatbeute liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

An der Straße "Am Steg" kam es am Donnerstag, 14. November 2024, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter verschafften sich zwischen 9:10 Uhr und 16 Uhr Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten, indem sie eine Glastür, die vom Garten ins Haus führt, gewaltsam öffneten. Die Täter nahmen Schmuck und Bargeld an sich und entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

