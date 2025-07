Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Bewohner überrascht Einbrecher

Lampertheim (ots)

Am Mittwochmorgen (02.07) drangen zwei bislang unbekannte Täter gegen 10.30 Uhr über die Terrasse in ein Wohnhaus in der Wormser Straße ein. Die Kriminellen wurden bei ihrem Vorhaben von einem zu Hause weilenden Bewohner gestört und flüchteten daraufhin mit zuvor aus einer Geldbörse erbeuteten 100 Euro vom Tatort.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 Kontakt aufzunehmen.

