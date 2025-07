Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (02.07.) kam es in der Wilhelminenstraße zwischen Wilhelminenplatz und Elisabethenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Fahrradfahrer. Gegen 07:50 Uhr befuhr ein bislang noch unbekannter Fahrradfahrer verbotswidrig die Wilhelminenstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Wilhelminenpassage touchierte er nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Lenker eine entgegenkommende, 55 Jahre alte Fahrradfahrerin an der linken Hand. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Trotz Aufforderung stehenzubleiben, setzt der Fahrradfahrer sein Weg in Richtung Innenstadt fort. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er hatte kurzgeschorene, schwarze Haare, einen dunkleren Hauttyp und trug eine Sonnenbrille. Bekleidet war er mit einem khakifarbenen T-Shirt und einer gestreiften, kurzen Hose. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Beschriebenen beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter 06151/969-41110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell