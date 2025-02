FW Hannover: Gemeldeter Zimmerbrand schnell unter Kontrolle

Hannover (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittag kam es in der Badenstedter Str. zu einem Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr ist seit 14:05 Uhr mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand zu löschen und benachbarte Gebäude zu schützen. Die Bewohnerin der Wohnung wurde verletzt. Die Katze verstarb in der Wohnung. Die Nachlöscharbeiten dauern noch bis in den Abend hinein ...

mehr