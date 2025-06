Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbrüche im Industriegebiet Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Zwischen Freitag (20.06.), 16.00 Uhr und Montag (23.06.), 05.30 Uhr sind unbekannte Täter an der Hauenhorster Straße in ein Firmengebäude eingebrochen. Sie haben ein Glaselement an einem Lager eingeschlagen, um so in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Gebäude sind zahlreiche Gegenstände gestohlen worden. Eine genaue Angabe über das Diebesgut konnte bislang nicht getroffen werden. Von einem weiteren Firmengelände an der Hauenhorster Straße sind in der Zeit von Freitag (20.06.), 15.00 Uhr und Montag (23.06.), 09.00 Uhr diverse Kabel gestohlen worden. Hier sind die Täter auf unbekannte Weise unbefugt auf das Firmengelände gelangt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu den Taten machen kann, wird gebeten die Polizei Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell