Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeuge aufgebrochen, Werkzeuge und eine Autobatterie gestohlen

Ibbenbüren (ots)

In den vergangenen Tagen sind in Ibbenbüren mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Unbekannte Täter stahlen vor allem Werkzeuge. An der Glücksburger Straße, zwischen Browerskamp und Gillmannstraße, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände. Sie beschädigten die Fensterscheiben von zwei Fahrzeugen. Aus einem grauen Ford Transit stahlen sie mehrere Werkzeugkisten mit Werkzeug im mittleren dreistelligen Eurowert. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (20.06.25), 17.45 Uhr, und Samstag (21.06.25), 18.30 Uhr. An der Maria-Montessori-Straße beobachtete ein Zeuge in der Nacht zu Samstag gegen 01.30 Uhr drei Unbekannte, wie diese Werkzeuge aus einem Firmenwagen stahlen. Anschließend flüchteten die drei, den Aussagen zufolge mit einem grauen Kombi. Die Täter hatten offenbar die Heckscheibe des VW Caddy eingeschlagen. Durch dieses Geräusch wurde der Zeuge geweckt. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Eine nähere Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Am Südring, Höhe Einmündung Dierksknapp, hebelten Diebe zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Samstag, 14.00 Uhr die Tür eines Firmenwagens auf und entwendeten Werkzeug. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Movano. An der Bocketaler Straße in Laggenbeck, nahe der Kreuzung Ibbenbürener Straße, beschädigten unbekannte Täter zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag (22.06.25), 08.30 Uhr, die Fensterscheibe eines schwarzen Ford Fusion. Es wurde eine Fahrzeugbatterie gestohlen. Danach flüchtete der Täter. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Fahrzeug-Aufbrüchen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen: Telefon 05451/591-4315.

