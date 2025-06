Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Baucontainer aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Grcven (ots)

Zwischen Donnerstag (19.06.), 18.00 Uhr und Freitag (20.06.), 07.25 Uhr ist in Reckenfeld am Indiacaweg ein Baucontainer aufgebrochen worden. Unbekannte Täter öffneten das Vorhängeschloss gewaltsam stahlen und daraus zwei Akkuflex, eine Rüttelplatte und die Fernbedienung eines Krans. Durch die Tat entstand insgesamt ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Zeugenangaben unter 02571/928-4455 bei der Polizeiwache Greven entgegen.

