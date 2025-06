Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Firmenfahrzeug aufgebrochen, Zeugen gesucht

Tecklenburg (ots)

In der Nacht von Freitag (20.06.), 18.00 Uhr, auf Samstag (21.06.) 08.00 Uhr ist bei einem Firmenfahrzeug, dass auf einem Firmengelände an der Harkenstraße geparkt war, die Heckscheibe eingeschlagen worden. Unbekannte stahlen von der hinteren Ladefläche diverse Gegenstände. Was genau entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 zu kontaktieren.

