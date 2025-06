Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Auto landet im Graben, drei Verletzte

Metelen (ots)

Am Samstagabend (21.06.) gegen 18.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Unfall auf der Eper Straße, Höhe Naendorf 38. Ein 29-Jähriger aus Gronau (Kreis Borken) fuhr mit zwei Mitfahrern (eine 23-Jährige aus Nordhorn, Landkreis Emsland, ein 29-Jähriger aus Gronau) auf der Eper Straße in Richtung Metelen. In einem dortigen Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes landete mit der Fahrzeugfront voran im Graben. Alle Insassen mussten von der Feuerwehr befreit und medizinisch versorgt werden. Der Fahrer und die junge Frau wurden durch den Unfall leicht, der Beifahrer aus Gronau schwer verletzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Leichtverletzten wurden jeweils durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.500 Euro geschätzt.

