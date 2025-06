Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Steinfurt

Steinfurt (ots)

Am 20.06.2025 um 18:25 Uhr erhielt die Polizei Steinfurt Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Ochtruper Straße in Steinfurt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Balkon im 2. OG brannte. Starke Rauchentwicklung war ebenfalls erkennbar. Durch die Feuerwehr mussten 5 Personen über die Balkone gerettet werden, weitere 35 Bewohner wurden evakuiert. Insgesamt wurden bei dem Brand 17 Personen verletzt, davon 3 schwer. 6 Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Nach derzeitigem Stand brach der Brand in einer Küche im 2. OG aus und entwickelte sich weiter in Richtung des Balkons. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der geschätzte Schaden liegt im 6-stelligen Bereich. Mehrere Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Ochtruper Straße gesperrt.

