POL-ST: Ochtrup, Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Kollision zwischen E-Scooter und Auto

Ochtrup (ots)

Am Mittwoch (18.06.) hat es auf der Laurenzstraße einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 14-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche fuhr nach ersten Ermittlungen gegen 17.45 Uhr mit einem E-Scooter linksseitig auf dem Radweg in Richtung Brookstraße. In Höhe der Hausnummer 85 wollte er dann nach rechts in die Mozartstraße fahren und querte die Laurenzstraße. Dabei wurde er von einem Mercedes-Benz erfasst, der auf der Laurenzstraße in Richtung Kreisel Lortzingstraße/Postdamm fuhr. Der 14-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes-Benz, ein 62-jähriger Wettringer, blieb unverletzt. Es war ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 4.500 Euro.

